Осужденного за взятки воронежского профессора уволили из агроуниверситета

В результате прокурорской проверки был снят с должности заведующего лабораторией ранее осужденный за получение взятки профессор Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I (ВГАУ) Константин Терновых. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: ВГАУ имени Петра I Константин Терновых

Фото: ВГАУ имени Петра I

В мае 2025 года профессор был признан виновным в получении взятки в крупном размере (по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Как установил суд, в июле 2019-го, будучи завкафедрой и председателем диссовета в вузе, Константин Терновых получал взятки за помощь соискателям в защите диссертаций и присуждении ученой степени. Он был оштрафован на 2 млн руб. с лишением права заниматься педагогической деятельностью на три года.

Несмотря на это, в сентябре 2025-го приказом ректора ВГАУ Терновых приняли на должность заведующего лабораторией. Региональная прокуратура внесла представление руководству вуза об устранении нарушений закона, после чего профессора уволили. Лиц, допустивших нарушение трудового законодательства, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Подробнее о деле воронежского профессора — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов