В Орловской области будут вводить систему распознавания лиц до конца 2028 года

Правительство Орловской области скорректировало финансирование госпрограммы «Развитие системы комплексной безопасности». Общий бюджет увеличен с 2,29 млрд до 2,41 млрд руб. В частности, это обусловлено увеличением инвестиций на модернизацию программно-аппаратного комплекса «Безопасный город» с с 67,7 млн до 189,1 млн руб. В рамках нее теперь планируется внедрить систему распознавания лиц. Это следует из обновленного паспорта программы.

Внедрение программно-аппаратного комплекса биометрической идентификации личности в 2024 и 2025 годах не проводилось, в 2026 году на эти цели будет направлено почти 17 млн руб., в 2027–2028 годах — по 33,9 млн руб. Местоположение камер с функцией распознавания лиц в регионе в документе не разглашается.

Коррективы в программе снизили объем затрат на проект по сохранению фонда защитных сооружений гражданской обороны со 164,2 млн до 158,6 млн руб. Также были незначительно уменьшены расходы на мероприятия по снижению рисков ЧС (на 568,8 тыс. руб.) и на систему обеспечения вызовов экстренных служб (с 278 млн до 274,6 млн руб.).

В Воронеже камеры также планируют дополнить функцией распознавания лиц, которая должна заработать уже в 2025 году. В начале ноября аукцион по поставке воронежскому МКУ «Безопасный город» программно-аппаратного комплекса систем видеонаблюдения с идентификацией личности выиграла петербургская ГК «ЦРТ» (до весны 2022 года входила в экосистему Сбербанка, затем его долю продали АО «Новые возможности»). Стоимость контракта составляет 57,1 млн руб. Система «Безопасный город» также внедряется в Курской области — в сентябре были подключены 2 тыс. видеопотоков с камер домофонов и установлена 1 691 камера. Стоимость работ не разглашается, однако губернатор региона Александр Хинштейн отметил, что все расходы по созданию системы взял на себя Сбер.

Ульяна Ларионова