Главные новости за 10 декабря. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области за 2025 год совершено 343 коррупционных преступления, большинство из которых приходится на чиновников бюджетной сферы. На должностных лиц, работающих с бюджетными средствами, пришлось 62% всех выявленных нарушений. Второе место занимает здравоохранение — 64 случая или 12% от общего числа.

Корпорация «Росхим» через свое дочернее предприятие «Донские Биотехнологии» («Донбиотех») объявила о поиске генерального подрядчика для завершения строительства главного производственного корпуса. Стоимость проекта составляет 1,6 млрд руб. Заявки от подрядчиков на участие в торгах принимаются до 12 декабря 2025 года.

Четвертый кассационный суд в Краснодаре пересмотрел приговор Виктору Бережному, бывшему главе Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Оправдательный вердикт экс-чиновнику по делу о халатности, вынесенный Ворошиловским районным судом в апреле 2025 года, отменен в связи с существенными нарушениями закона, следует из размещенных в картотеке сведений.

Власти Ростовской области рассматривают 18 территорий для комплексного развития территорий (КРТ). Из них три участка, общей площадью 54 га, находятся в финальной стадии обсуждения. Суммарная площадь планируемого жилья составит порядка 490 тыс. кв. м.

Руководителем управления информационной политики Ростовской области назначен Сергей Кириленко. Ранее он занимал пост заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона, до реорганизации министерства в новое управление информполитики Ростовской области.

В Аксайский районный суд поступило уголовное дело в отношении пяти участников организованной преступной группы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. С 2018 года по 2024 год объем совершенных преступной группой нелегальных финансовых операций превысил 516 млн руб.

Производитель сельхозтехники — компания «Ростсельмаш», из-за падения спроса на продукцию прогнозирует сокращение рабочей недели до трех-четырех дней в 2026 году.