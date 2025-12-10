Руководителем управления информполитики Дона назначен Сергей Кириленко

Руководителем управления информационной политики Ростовской области назначен Сергей Кириленко. Об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива Сергея Кириленко Фото: из архива Сергея Кириленко

Ранее господин Кириленко занимал пост заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона, до реорганизации министерства в новое управление информполитики Ростовской области.

Название министерства было изменено — из него убрали упоминание массовых коммуникаций, 37 его сотрудников перешли работать в новое управление и пресс-службу губернатора.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Сергей Кириленко родился в селе Николаевка Херсонской области УССР. В 2002 году окончил Южно-Российский гуманитарный институт по специальности «Реклама». В 2023-м Сергей Кириленко вошел в число победителей всероссийского конкурса «Лидеры России» (трек «Государственное управление»). Полученный по итогам конкурса грант господин Кириленко потратил на годовое обучение в РАНХиГС по программе «Мастер государственного управления».

Наталья Белоштейн