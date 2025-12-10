В Аксайском райсуде рассмотрят уголовное дело о банковских махинациях

В Аксайский районный суд поступило уголовное дело в отношении пяти участников организованной преступной группы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном создании юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), а также в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что фигуранты использовали банковские реквизиты более 20 фиктивных организаций, которые якобы занимались грузоперевозками и реализацией стройматериалов. Для того, чтобы вывести деньги из оборота, обвиняемые подделывали распоряжения о переводе денежных средств. Основания платежей также были фиктивными.

С 2018 года по 2024 год объем совершенных преступной группой нелегальных финансовых операций превысил 516 млн руб. Вывести им удалось более 36 млн руб.

Мария Хоперская