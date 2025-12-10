Главные новости за 10 декабря: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Воронежского губернатора Александра Гусева утвердят на посту главы реготделения ЕР 17 декабря. В начале прошлой недели Александр Гусев вместе с другими претендентами на посты секретарей реготделений ЕР присутствовал на встрече с председателем партии Дмитрием Медведевым. Господин Медведев поддержал всех кандидатов и пожелал успехов в работе. После встречи господин Гусев возглавил реготделение в статусе и. о.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Галерее Чижова» в Воронеже замена стекол после атаки БПЛА в июле обошлась в 20 млн руб. Повреждены оказались около 90 панорамных элементов. Работы по восстановлению остекления ведут исключительно силами управляющей компании. Арендаторов к этому процессу в части финансирования не привлекают.

Бывшего мэра белгородского Старого Оскола заключили под стражу на два месяца. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Владимире Жданове, который покинул пост в конце ноября. Экс-глава города обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2024 года глава Старооскольского городского округа мог через посредников из числа должностных лиц администрации получить 1 млн руб. за совершение действий в интересах некоего юрлица.

Липецкие налоговики хотят обанкротить местного транспортировщика ООО «ОТК Автологистика». Их иск был оставлен Арбитражным судом региона без движения, так как УФНС не направило его копию должнику. В ноябре 2024-го ведомство уже пыталось обанкротить компанию. Требования налоговой составляли 61 млн руб.

Устроившие теракт на пляже в Курске командиры ВСУ получили пожизненный срок. В июле Никита Зеленко и Дмитрий Коляда приказали подчиненным осуществить запуск двух БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Курской области. Удар одного дрона пришелся на городской пляж в облцентре. В итоге погибли четыре мирных жителя, один из них, пятилетний мальчик, через сутки умер от полученных ожогов.

Мэрия Орла установила порядок компенсаций для пострадавших от атак ВСУ. Теперь право на материальную помощь имеют собственники поврежденных или уничтоженных транспортных средств, владельцы и наниматели жилых помещений (квартир и частных домов), а также лица, утратившие имущество первой необходимости.

Заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Тамбовской области планируется направить в Минэкономразвития в первой половине года, сообщил глава региона Евгений Первышов в ходе прямой линии. В начале ноября глава региона сообщал, что более десяти инвесторов интересуются возможностью стать резидентами будущей ОЭЗ.

Егор Якимов