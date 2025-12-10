Первышов: заявку на создание тамбовской ОЭЗ регион подаст в начале года

Заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Тамбовской области планируется направить в Минэкономразвития в первой половине года. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В следующем году, в первом квартале, может, в начале второго, будем подавать предварительную заявку на согласование в Минэк [Минэкономразвития]. Процедура не быстрая, мы к ней готовимся. Веду переговоры с рядом предприятий, которые хотят заходить в Тамбовскую область»,— рассказал господин Первышов.

В начале ноября глава региона сообщал, что более десяти инвесторов интересуются возможностью стать резидентами будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) в Тамбовской области.

Подробнее о создании ОЭЗ в Тамбовской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова