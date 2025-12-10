Устроившие теракт на пляже в Курске командиры ВСУ получили пожизненный срок

Второй Западный окружной военный суд признал виновными в совершении теракта, повлекшего смерть людей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), командиров второго и третьего батальонов 14 отдельного полка беспилотных систем ВСУ Никиту Зеленко и Дмитрия Коляду. Их приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием восьми лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в колонии особого режима. Об этом сообщили в суде.

Установлено, что в июле Зеленко и Коляда приказали подчиненным осуществить запуск двух БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Курской области. Удар одного дрона пришелся на городской пляж в облцентре. В итоге погибли четыре мирных жителя, один из них, пятилетний мальчик, через сутки умер от полученных ожогов. Еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

Действия ВСУ были направлены на принуждение российского руководства к принятию решения о прекращении СВО.

Кабира Гасанова