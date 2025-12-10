Замена стекол после атаки БПЛА стоила «Галерее Чижова» в Воронеже 20 млн
Общая сумма, выделенная АО «Галерея Чижова» на устранение последствий атаки БПЛА, произошедшей 15 июля, составляет более 20 млн руб. Повреждены оказались около 90 панорамных элементов. Работы по восстановлению остекления ведут исключительно силами управляющей компании. Арендаторов к этому процессу в части финансирования не привлекают, сообщили корреспонденту «Ъ-Черноземье» в организации.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Мы понимаем колоссальную нагрузку, которая лежит сегодня на государстве в связи с проведением СВО, и считаем, что ресурсы региона должны быть направлены на более приоритетные социальные, экономические и оборонные задачи. Это решение полностью соответствует вектору работы основателя компании, депутата Госдумы Сергея Чижова, который и в рамках своей депутатской деятельности и лично оказывает всестороннюю поддержку нашим бойцам с первых дней проведения специальной военной операции»,— прокомментировала заместитель генерального директора АО «Галерея Чижова» по социально-экономическим вопросам Анастасия Позднякова.
Непосредственно монтажные работы начались в четвертом квартале года. На сегодня выполнено 50% от общего объема. Полное завершение работ запланировано на первый квартал 2026-го. Протяженность сроков восстановления в компании объяснили не только масштабами повреждений, но и подходом к выбору материалов. По словам Анастасии Поздняковой, целью стала не «оперативная замена стеклопакетов любой ценой», а поиск российского партнера, способного изготовить полный аналог по специальной формуле, не уступающий по качеству импортному остеклению.
«Это был непростой путь, требующий времени на технологическую проработку, но сегодня мы видим результат. Стеклопакеты изготавливаются специально для нашего объекта на одном из воронежских предприятий. Это наглядный пример успешного импортозамещения и кооперации внутри региона. Поскольку в наличии таких спецификаций нет, производство ведется под заказ»,— пояснила замгендиректора организации.
Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала для города самой крупной по количеству пострадавших за три года. Ранения получили три десятка мирных жителей. Один человек впал в кому и впоследствии скончался. Повреждены оказались свыше 200 квартир и более 60 автомобилей. В центре города пострадал пятиэтажный дом, как сообщал «Ъ-Черноземье», ремонтные работы в нем оценили в «несколько миллионов рублей».