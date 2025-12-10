Замена стекол после атаки БПЛА стоила «Галерее Чижова» в Воронеже 20 млн

Общая сумма, выделенная АО «Галерея Чижова» на устранение последствий атаки БПЛА, произошедшей 15 июля, составляет более 20 млн руб. Повреждены оказались около 90 панорамных элементов. Работы по восстановлению остекления ведут исключительно силами управляющей компании. Арендаторов к этому процессу в части финансирования не привлекают, сообщили корреспонденту «Ъ-Черноземье» в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы понимаем колоссальную нагрузку, которая лежит сегодня на государстве в связи с проведением СВО, и считаем, что ресурсы региона должны быть направлены на более приоритетные социальные, экономические и оборонные задачи. Это решение полностью соответствует вектору работы основателя компании, депутата Госдумы Сергея Чижова, который и в рамках своей депутатской деятельности и лично оказывает всестороннюю поддержку нашим бойцам с первых дней проведения специальной военной операции»,— прокомментировала заместитель генерального директора АО «Галерея Чижова» по социально-экономическим вопросам Анастасия Позднякова.

Непосредственно монтажные работы начались в четвертом квартале года. На сегодня выполнено 50% от общего объема. Полное завершение работ запланировано на первый квартал 2026-го. Протяженность сроков восстановления в компании объяснили не только масштабами повреждений, но и подходом к выбору материалов. По словам Анастасии Поздняковой, целью стала не «оперативная замена стеклопакетов любой ценой», а поиск российского партнера, способного изготовить полный аналог по специальной формуле, не уступающий по качеству импортному остеклению.

«Это был непростой путь, требующий времени на технологическую проработку, но сегодня мы видим результат. Стеклопакеты изготавливаются специально для нашего объекта на одном из воронежских предприятий. Это наглядный пример успешного импортозамещения и кооперации внутри региона. Поскольку в наличии таких спецификаций нет, производство ведется под заказ»,— пояснила замгендиректора организации.

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала для города самой крупной по количеству пострадавших за три года. Ранения получили три десятка мирных жителей. Один человек впал в кому и впоследствии скончался. Повреждены оказались свыше 200 квартир и более 60 автомобилей. В центре города пострадал пятиэтажный дом, как сообщал «Ъ-Черноземье», ремонтные работы в нем оценили в «несколько миллионов рублей».

Фотогалерея Как выглядел Воронеж после самой тяжелой атаки БПЛА с начала спецоперации Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 24 Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Денис Данилов