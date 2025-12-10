Мэрия Орла установила порядок компенсаций для пострадавших от атак ВСУ

Администрация Орла утвердила порядок предоставления материальной помощи жителям, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Соответствующий нормативно-правовой акт опубликован на сайте мэрии.

Согласно документу, право на материальную помощь имеют собственники поврежденных или уничтоженных транспортных средств, владельцы и наниматели жилых помещений (квартир и частных домов), а также лица, утратившие имущество первой необходимости. Обязательное условие: российское гражданство. Материальная помощь предоставляется единоразово по каждому подтвержденному случаю причинения ущерба.

Компенсация выплачивается за повреждение или полную утрату автомобиля — до 100 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно. За ущерб, причиненный частному дому или квартире, можно претендовать на выплату до 150 тыс. руб. Отмечается, что для долевой собственности сумма распределяется пропорционально. При частичной утрате имущества первой необходимости жители Орла могут получить до 100 тыс., при полной — до 200 тыс. руб.

Орловская область периодически подвергается атакам со стороны Украины. Так, на прошлой неделе из-за удара дрона в регионе горели объекты ТЭК.

Кабира Гасанова