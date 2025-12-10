Бывшего мэра Старого Оскола заключили под стражу

Суд избрал меру пресечения бывшему главе Старого Оскола, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), и заключил его в СИЗО на два месяца. Об этом сообщило управление СКР по Белгородской области. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Владимире Жданове, который покинул пост в конце ноября.

Фото: администрация Старооскольского городского округа Белгородской области Владимир Жданов

При избрании меры пресечения суд учел позицию следствия о том, что фигурант может попытаться скрыться или воспрепятствовать расследованию. В региональной прокуратуре отметили, что защита обвиняемого просила назначить ему домашний арест.

По версии следствия, в декабре 2024 года глава Старооскольского городского округа мог через посредников из числа должностных лиц администрации получить 1 млн руб. за совершение действий в интересах некоего юрлица. Других сведений о сути обвинения в Следственном комитете не раскрывали.

В администрации Старооскольского городского округа и по месту жительства подозреваемого прошли обыски. Ход расследования уголовного дела контролируют в прокуратуре Белгородской области.

Владимир Жданов с 2018 года возглавлял Шебекинский округ Белгородской области. В 2023-м он был награжден орденом Мужества. В конце 2024 года он стал руководителем администрации Старооскольского горокруга. На этом посту он сменил Андрея Чеснокова, который стал директором Старооскольского филиала НИУ БелГУ. После отставки господина Жданова город возглавил Михаил Лобазнов.

Егор Якимов