Липецкие налоговики хотят обанкротить местного транспортировщика

В Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление регионального управления ФНС о признании банкротом местного ООО «ОТК Автологистика». Сумма требований не раскрывается. Иск был оставлен без движения, так как налоговики не направили его копию должнику. Нарушения предложено устранить до 12 января 2026 года. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно судебным документам, в ноябре 2024-го УФНС уже пыталось обанкротить компанию. Требования налоговой составляли 61 млн руб. По их данным, «ОТК Автологистика» вело формальную документацию, чтобы уклониться от налогов. Однако липецкий арбитраж в марте 2025-го прекратил производство по делу, указав, что УФНС не попытался взыскать задолженность с компании через суд перед подачей банкротного иска.

По данным Rusprofile, в отношении ООО «ОТК Автологистика» открыто девять исполнительных производств на общую сумму 79 млн руб. Остаток задолженности — 4,9 млн руб. Задолженности общества по налогам, сборам и штрафам, по состоянию на 10 августа 2025-го, составляют 72 млн руб.

Компания зарегистрирована в 2008 году в Липецке. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. В 2022 году общество было ликвидировано, а ликвидатором — назначен его единственный учредитель Евгений Логунов. Выручка компании в 2022-м составила 126 млн руб. при нулевой чистой прибыли.

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежские налоговики хотят обанкротить местного производителя пива ООО «Райт».

Егор Якимов