Воронежского губернатора утвердят на посту главы реготделения ЕР 17 декабря

Вчера, 9 декабря, губернатор Воронежской области и и. о. секретаря регионального отделения «Единой России» (ЕР) Александр Гусев провел заседание президиума регионального политсовета партии. Как сообщили в партии, на нем было принято решение провести 17 декабря конференцию реготделения. На ней главу региона утвердят в должности секретаря.

Фото: govvrn.ru Александр Гусев

Фото: govvrn.ru

В начале прошлой недели Александр Гусев вместе с другими претендентами на посты секретарей реготделений ЕР присутствовал на встрече с председателем партии Дмитрием Медведевым. Господин Медведев поддержал всех кандидатов и пожелал успехов в работе. После встречи господин Гусев возглавил реготделение в статусе и. о.

Смену руководства реготделения ЕР в Воронежской области анонсировали в начале ноября. Тогда полномочия секретаря сложил экс-спикер Воронежской облдумы, а ныне сенатор Владимир Нетесов. Тогда же стало известно, что партийную ячейку возглавит Александр Гусев. Губернатор заявил, что принял решение уделить партийной работе больше внимания после анализа итогов выборов и первых шагов сформированных фракций. На состоявшемся вчера заседании президиума политсовета он подчеркнул, что возможности развития реготделения партии растут, когда его возглавляет глава региона.

Сергей Толмачев