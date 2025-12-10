Ущерб на 20 млн рублей от атаки БПЛА в Чувашии и экстрадиция сооснователя «Финико»

Ущерб от атаки БПЛА в Чувашии оценили в 20 млн руб. Утром 9 декабря Чебоксары подверглись атаке беспилотников. В результате инцидента пострадали 14 человек, включая одного ребенка, а также повреждены 15 зданий.

ОАЭ передали России сооснователя финансовой пирамиды «Финико». По данным следствия, с сентября 2018 по июль 2021 года Эдвард Сабиров в составе преступного сообщества распространял ложные сведения о «гарантированной доходности» проекта «Финико», похитив у вкладчиков более 179 млн руб.

За год в Татарстане продажи новых легковых автомобилей упали на 20,3%. Продажи снизились у трех самых популярных брендов легковых авто. Лидер рынка в Татарстане — марка «Лада»: в республике продано 18,7 тыс. автомобилей (на 19,9% ниже показателя предыдущего года). Продажи Haval сократились на 27%, а Chery — на 32,8%.

На программу обеспечения доступным жильем в 2026 году в Татарстане выделят 23 млрд руб. Планируется построить примерно 150,6 тыс. кв. м жилья, реализуемого в рамках системы соципотеки и через специализированные организации для определенных категорий граждан.

В 2025 году в Татарстане опубликованы государственные закупки на строительство объектов общей суммой 195 млрд руб., что составляет 71% от общего объема государственных закупок республики. Крупнейшими закупками стали тендеры ГИСУ на проведение строительных и монтажных работ стоимостью около 3,5 млрд руб.

В Татарстане запущено производство импортозамещающих аккумуляторов для автомобилей. Завод начал работу на площадке «Елабужского аккумуляторного завода» по технологии EFB; объем инвестиций в проект составил порядка 157 млн руб.

Из Татарстана отправился первый зерновой экспресс в Санкт-Петербург. Состоящий из 44 вагонов состав общим весом 3,2 тыс. тонн покинул станцию Юдино. После доставки зерна в Петербург его направили на экспорт в Южную Африку.

Зарплата специалистов в области робототехники в Татарстане выросла на 37%. Средняя зарплата увеличилась с 73,6 до 100,6 тыс. руб.; республика заняла четвертое место среди российских регионов по динамике роста зарплат в данной отрасли.

Диана Соловьёва