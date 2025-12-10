В Татарстане запустили производство импортозамещающих аккумуляторов для авто

В Елабуге на базе «Елабужского аккумуляторного завода» (ЕАЗ) начато серийное производство аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей по технологии EFB, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд развития промышленности (ФРП).

Предприятие входит в группу компаний «Кориб». Объем инвестиций составил около 157 млн руб., из которых 97,5 млн предоставил ФРП в виде льготного займа, а 10,8 млн — Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Производство полностью использует отечественное сырье.

Технология EFB обеспечивает аккумуляторам на 45% более быстрый заряд по сравнению со свинцово-кислотными SLA. Батареи подходят для современных легковых и грузовых автомобилей, спецтехники, а также для резервного энергоснабжения промышленных и телекоммуникационных объектов.

По данным компании, доля иностранных производителей на российском рынке EFB-аккумуляторов составляет около 80%. После выхода на проектную мощность ЕАЗ планирует занять 8% рынка, частично заменив импорт.

Анна Кайдалова