ОАЭ передали России сооснователя финансовой пирамиды «Финико»

Компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов организовали передачу гражданина России Эдварда Сабирова, разыскиваемого за участие в деятельности финансовой пирамиды «Финико». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным следствия, с сентября 2018-го по июль 2021 года господин Сабиров в составе преступного сообщества, распространяя ложные сведения о «гарантированной доходности» интернет-проекта «Финико», похитил у вкладчиков более 179 млн руб.

После начала расследования обвиняемый скрылся, и по поручению Генпрокуратуры был объявлен в международный розыск. Запрос о выдаче господина Сабирова был направлен после его задержания в ОАЭ.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство им) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что в 2024 году одного из организаторов пирамиды «Финико» приговорили к 4,5 года колонии.

