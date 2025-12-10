В 2025 году в Татарстане опубликовали госзакупки на строительство на 195 млрд

С начала года более 195 млрд руб., или 71% от общего объема государственных закупок в Татарстане, пришлось на строительство. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета республики по закупкам Марат Зиатдинов.

По его словам, среди крупнейших закупок 2025 года — извещения ГИСУ на выполнение строительно-монтажных и других работ стоимостью около 3,5 млрд руб. Закупки лекарств и медицинских изделий заняли около 10% — почти 11 млрд руб., еще 2,5% (чуть менее 7 млрд руб.) пришлось на продукцию обрабатывающих производств. На сферу информационных технологий пришлось 1,7%, или более 4,5 млрд руб.

Всего с начала года в Татарстане размещены извещения на сумму свыше 270 млрд руб., заключены контракты на 262 млрд руб. Экономия бюджетных средств по итогам закупок составила 5,3 млрд руб.

Анна Кайдалова