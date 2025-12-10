В Татарстане зарплаты специалистов в области робототехники выросли на 37%

За год рост зарплат для специалистов в области робототехники в Татарстане составил 37%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные hh.ru.

Зарплаты в этой сфере выросли с 73,6 до 100,6 тыс. руб. Это поставило регион на четвертое место в России по темпам увеличения доходов в данной сфере.

Наибольший рост зарплат фиксируется в Новосибирской области (оплата выросла на 67% и составила 100 тыс. руб.), Свердловской области (на 46%, 87,8 тыс. руб.) и Московской области (на 44%, 89,3 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Челябинская область, где за год зарплата выросла на 27% — с 70 до 89 тыс. руб.

В среднем по стране медианная зарплата в этой области достигла 79,7 тыс. руб., что на 14% выше уровня прошлого года. Сравнивались показатели января — ноября 2025-го по отношению к прошлому году.

Анна Кайдалова