За год в Татарстане продажи новых легковых автомобилей упали на 20,3%
В Татарстане за январь — ноябрь 2025 года продажи новых легковых автомобилей снизились на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе «Автостата».
Продажи упали у 3 самых популярных брендов легковых автомобилей. Лидером рынка в Татарстане остается «Лада» — в республике продано 18,7 тыс. автомобилей, что на 4,7 тыс. или на 19,9% меньше показателей прошлого года. Продажи Haval снизились с 8,6 тыс. до 6,3 тыс. машин (-27%), Chery — с 6,9 тыс. до 4,6 тыс. (-32,8%).
Самыми востребованными моделями в Татарстане стали Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Lada 44 и Lada Largus VP.
Ранее сообщалось, что в Татарстане за десять месяцев продали 49,6 тыс. легковых машин.