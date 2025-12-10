Ущерб от атаки БПЛА в Чувашии превысил 20 млн рублей

По предварительной оценке, ущерб от массированной атаки беспилотными летательными аппаратами в Чебоксарах составляет более 20 млн руб., об этом сообщает пресс-служба главы Чувашии.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Утром 9 декабря Чебоксары подверглись атаке БПЛА, после чего экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим. В результате инцидента пострадали 14 человек, включая одного ребенка, а также повреждены 15 зданий.

Анна Кайдалова