На программу обеспечения доступным жильем в 2026 в Татарстане выделят 23 млрд

На программу по обеспечению жильем татарстанцев с разным уровнем доходов и развитие финансовых механизмов жилищного обеспечения в 2026 году выделят 23 млрд руб. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Из этих средств 700 млн руб. предусмотрено на государственную поддержку семей с детьми — на оплату первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье при рождении или усыновлении ребенка.

Планируется строительство около 150,6 тыс. кв. м жилья, которое будет реализовываться в системе социальной ипотеки и через специализированную организацию для отдельных категорий граждан.

Финансирование программы будет обеспечено за счет платежей организаций, собственных средств исполнителя и республиканского бюджета. Контроль за реализацией возложен на Минстрой Татарстана.

Анна Кайдалова