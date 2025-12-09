Главные новости за 9 декабря: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»

ООО «СЗ ДСК-2» (входит в ГК «Домостроительный комбинат», основателем которой является депутат облдумы Сергей Лукин) планирует построить 33-этажный жилой дом за 2,3 млрд руб. в составе комплекса «Парад Планет» в Воронеже. Высотка рассчитана на 372 квартиры. Проект реализуется на месте бывших промышленных зон в квартале между улицами Девицкий выезд, Бахметьева и Ворошилова. Общий объем инвестиций в строительство всего жилкомплекса достигает 13 млрд руб.

Мэрия направила в кассационную инстанцию жалобу на приостановку дела и назначение экспертизы по спору о самовольной постройке на реке Усмань ИП Фоминой. Речь идет о двухэтажном объекте площадью 1,2 тыс. кв. м, на участке площадью 6 тыс. кв. м, находящихся в собственности предпринимательницы. По словам госпожи Фоминой, жалоба администрации «фактически ничего не меняет». Спор продолжается.

Пленум Верховного суда РФ принял решение направить в Госдуму законопроект о создании гарнизонного военного суда в Белгородской области. Инициатива обусловлена высокой нагрузкой на Курский гарнизонный суд, который рассматривает в среднем 126 дел в месяц. За два года объем вырос в 4,5 раза. В макрорегионе также действуют Воронежский и Тамбовский гарнизонные суды.

ООО «Специализированный застройщик “Полет”» девелопера Вадима Конева приступило к реализации одноименного жилого комплекса в Железнодорожном округе Курска. На первые два этапа проекта направят около 2,3 млрд руб. Работы уже начаты.

В Липецкой области суд рассмотрел апелляционную жалобу депутата облсовета Анатолия Емельянова. Ходатайство заключалось в желании господина Емельянова заключить контракт на прохождение военной службы, однако ему было отказано, так как расследование в его отношении продолжается. Депутат обвиняется в совершении 42 эпизодов мошенничества.

Прокуратура Орловской области выявила нарушения в работе департамента сельского хозяйства. Ведомство несвоевременно представило отчеты о расходовании субсидий и использовании бюджетных средств с 1 июля 2024 года по 1 января 2025 года. За это руководитель департамента заплатит штраф в размере 11 тыс. руб.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился к жителям с просьбой воздержаться от запуска фейерверков в новогодние праздники. Власти не планируют ограничивать проведение корпоративов и других праздничных мероприятий, однако рассчитывают на ответственное отношение жителей.

Анна Швечикова