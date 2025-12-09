Спор о сносе особняка на берегу Усмани в Воронеже перешел в кассацию

Мэрия Воронежа обжаловала в кассационной инстанции приостановку производства по делу и назначение экспертизы по делу самовольной постройкой объекта незавершенного строительства у базы отдыха «Смена» на севере Воронежа. Соответствующее заявление направлено в Арбитражный суд Центрального округа. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Рассмотрение жалобы при участии Министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области назначено на 15 декабря.

Ранее, 31 октября индивидуальная предпринимательница Ирина Фомина добилась проведения экспертизы в апелляционной инстанции. Экспертам было разрешено дать ответы на вопросы, касающиеся мер, предотвращающих затопление или подтопление объекта недвижимости. Предметом спора является двухэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв. м, построенное на 82%. Оно расположено на участке на 6 тыс. кв. м в собственности предпринимательницы. Также, согласно решению суда, эксперты должны оценить, были ли предприняты соответствующие меры при возведении и эксплуатации объекта, располагает ли он необходимыми и достаточными средствами инженерной защиты, а также возможно ли привести объект в соответствие с установленными требованиями, если меры оказались недостаточными. Срок проведения экспертизы установлен до 5 декабря 2025 года. Производство по делу на это время было приостановлено.

Апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Воронежской области ИП Фомина подала в мае. В конце апреля региональный арбитраж удовлетворил иск администрации города, признав объект самовольной постройкой и обязав Ирину Фомину в течение 30 дней снести его.

«Ответчик не представил доказательства, подтверждающие правомерность начала возведения спорного строения, не доказал получение наличие разрешения на его строительство либо невозможность его получения по причине неправомерных действий мэрии, не доказал неправомерность решения уполномоченного органа об отказе в выдаче разрешения на строительство», — следует из решения первой инстанции.

Мэрия Воронежа инициировала разбирательство в августе 2023 года. В том же месяце суд зарегистрировал встречное заявление.

Кроме того, в феврале с иском о взыскании 415 млн руб. за причинение вреда почвам к ИП Фоминой обратилось министерство природных ресурсов и экологии в региональный арбитраж. Ведомство утверждает, что во время строительных работ на участке, принадлежащем воронежской предпринимательнице, был причинен ущерб заливному лугу. Процесс еще идет, следующее заседание по нему назначено на 27 января.

В апреле прокуратура Воронежской области направила в Железнодорожный райсуд облцентра уголовное дело в отношении госпожи Фоминой и Ивана Попенкова об уничтожении заливного луга на площади 25 га. Их судят по обвинению в нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ) и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). По данным Rusprofile, Иван Попенков (в прошлом совладелец ООО «Энергосбыт» и руководитель воронежского регоператора ООО «Вега») также обвиняется в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч.1 ст. 303 УК РФ).

Ирина Фомина и Иван Попенков сегодня не ответили на звонки «Ъ-Черноземье». Владелица регоператора по обращению с отходами «Вега» Оксана Сомова сказала «Ъ-Черноземье», что ей неудобно разговаривать и положила трубку.

UPD: «Жалоба мэрии фактически ничего не меняет, так как еще до ее рассмотрения будут готовы результаты экспертизы, которую назначил суд. Но этот шаг дает понять, что администрация пытается препятствовать суду в проведении анализа всех факторов спора»,— заявила позднее «Ъ-Черноземье» Ирина Фомина.

Анна Швечикова