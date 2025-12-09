Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Губернатор попросил жителей Тамбовской области не запускать фейерверки

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов попросил жителей региона не запускать фейерверки в новогодние праздники. Обращаясь к жителям на еженедельном оперативном совещании 8 декабря, он подчеркнул, что власти не планируют вводить какие-либо запреты на проведение корпоративов и других праздничных мероприятий.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Никаких запретов на проведение корпоративов и так далее мы не планируем. Единственная просьба от меня лично — ограничиться в проведении фейерверков. Понятно, в праздник хочется радости. Прошу по-человечески людей воздержаться от фейерверков, но не от праздника»,— сказал господин Первышов.

В прошлом году в Тамбовской области с 28 декабря по 15 января действовал особый противопожарный режим, который предусматривал полный запрет на использование пиротехники, за исключением хлопушек и бенгальских огней. О введении такого запрета в новогодние каникулы-2026 власти не сообщали.

Сергей Калашников