Губернатор попросил жителей Тамбовской области не запускать фейерверки

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов попросил жителей региона не запускать фейерверки в новогодние праздники. Обращаясь к жителям на еженедельном оперативном совещании 8 декабря, он подчеркнул, что власти не планируют вводить какие-либо запреты на проведение корпоративов и других праздничных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Никаких запретов на проведение корпоративов и так далее мы не планируем. Единственная просьба от меня лично — ограничиться в проведении фейерверков. Понятно, в праздник хочется радости. Прошу по-человечески людей воздержаться от фейерверков, но не от праздника»,— сказал господин Первышов.

В прошлом году в Тамбовской области с 28 декабря по 15 января действовал особый противопожарный режим, который предусматривал полный запрет на использование пиротехники, за исключением хлопушек и бенгальских огней. О введении такого запрета в новогодние каникулы-2026 власти не сообщали.

Фотогалерея Как украшали к Новому году соседний Воронеж Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Установка городской новогодней елки в Воронеже на площади Ленина на фоне здания облправительства Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Рабочий в люльке подъемника монтирует ночью световые гирлянды на новогодней елке на площади Ленина Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Новогоднее украшение в виде фигурки Деда Мороза в витрине одного из магазинов на проспекте Революции Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Новогодние украшения перед магазином на проспекте Революции Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Новогодние украшения в виде райских яблок перед одним из магазинов на одной из центральных улиц Воронежа Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Чайный сервиз с новогодними мотивами в витрине магазина в центре города Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Разноцветные елочные игрушки и цветы перед одним из магазинов на проспекте Революции Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Шары на новогодней елке на одной из центральных улиц облцентра Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Елочные игрушки на новогодней елке в одном из торгово-развлекательных центров Воронежа Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Новогодние сани перед офисным зданием в центре города Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 10 Установка городской новогодней елки в Воронеже на площади Ленина на фоне здания облправительства Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Рабочий в люльке подъемника монтирует ночью световые гирлянды на новогодней елке на площади Ленина Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Новогоднее украшение в виде фигурки Деда Мороза в витрине одного из магазинов на проспекте Революции Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Новогодние украшения перед магазином на проспекте Революции Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Новогодние украшения в виде райских яблок перед одним из магазинов на одной из центральных улиц Воронежа Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Чайный сервиз с новогодними мотивами в витрине магазина в центре города Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Разноцветные елочные игрушки и цветы перед одним из магазинов на проспекте Революции Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Шары на новогодней елке на одной из центральных улиц облцентра Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Елочные игрушки на новогодней елке в одном из торгово-развлекательных центров Воронежа Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Новогодние сани перед офисным зданием в центре города Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Смотреть

Сергей Калашников