ВС инициировал создание Белгородского гарнизонного военного суда

Пленум Верховного суда РФ принял постановление о внесении в Госдуму законопроекта о создании Белгородского гарнизонного военного суда. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на итоги заседания Пленума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Документ предусматривает восстановление суда, который был упразднен в 2007 году на фоне снижения нагрузки.

В пояснительной записке указывается, что в текущих условиях рассмотрение дел, подсудных гарнизонному уровню, осуществляет Курский гарнизонный военный суд. Его нагрузка существенно выросла, тогда как уголовные дела требуют выездного рассмотрения с участием личного состава. Пленум подчеркивает, что создание суда в Белгороде позволит снизить нагрузку на судей, повысить качество и оперативность судопроизводства, а также обеспечить полноценный доступ к правосудию для военнослужащих, добровольцев и их семей.

По данным «Российской газеты», сейчас Курский гарнизонный военный суд работает со значительным превышением средней нагрузки — 126 дел в месяц. За два года показатель увеличился в 4,5 раза. Судьям регулярно приходится выезжать в Белгородскую область, поскольку расстояние до мест рассмотрения уголовных дел превышает 150 км.

В Черноземье действуют также Воронежский и Тамбовский гарнизонные суды.

Анна Швечикова