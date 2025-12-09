В Курске собираются возвести ЖК «Полет» за 2,3 млрд рублей

Курское ООО «Специализированный застройщик "Полет"» девелопера Вадима Конева планирует возвести в облцентре одноименный жилой комплекс. Застройка уже началась в Железнодорожном округе на улице Усадебной. На реализацию первого и второго этапа направят около 2,3 млрд руб., следует из опубликованных проектных деклараций.

Для возведения ЖК застройщик взял заем в Сбере в размере 1,7 млрд руб. Проект включает строительство четырех МКД с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов. Площадь земельного участка составляет 17,5 тыс. кв. м, он находится в собственности девелопера. Предусмотрено 181 гостевое машино-место на территории объекта и 211 за его пределами. Запланированы по одной детской, спортивной и контейнерной площадке у каждого из домов.

В частности, первый этап жилой застройки по улице Усадебной предполагает строительство двухсекционного дома №2 стоимостью 976,5 млн руб. Здание высотой 11 этажей включает 100 квартир. Общая площадь объекта составит 6,6 тыс. кв. м, из них 5,3 тыс. кв. м — жилая площадь. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2029 года.

В рамках этого же этапа планируется строительство еще одного 11-этажного дома стоимостью 566,6 млн руб. В нем предусмотрено 139 квартир. Общая площадь — 10,9 тыс. кв. м, жилая — 7,7 тыс. кв. м. Этот объект планируется сдать в четвертом квартале 2027-го.

Второй этап оценивается в 850,85 млн руб. Пока он включает один 11-этажный дом на 260 квартир общей площадью 22,4 тыс. кв. м (16,5 тыс. кв. м. из которых — жилые). Работы хотят завершить в третьем квартале 2029 года.

По данным застройщика, жилой комплекс «Полет» расположен в 15 минутах от центра Курска и формируется как проект «с развитой социальной инфраструктурой». Рядом находятся школы, детские сады, аквапарк и торговые центры. Однако сам застройщик не заявлял соцобъекта. На территории самого комплекса обещают построить скейт-парк и общественные зоны.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик "Полет"» зарегистрировано в 2012 году в Курске для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и собственник Вадим Конев. В 2024 году выручка ООО «СЗ "Полет"» составила 12,8 млн руб., снизившись на 50% по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем компания вышла на положительный финансовый результат: чистая прибыль достигла 1,9 млн руб. после убытка в размере 6,8 млн руб., зафиксированного в 2023 году. Господин Конев также владеет ООО «Специализированный застройщик СК "Дом"» и «Специализированный застройщик "Новый парк"». СК «Дом» в 2024 году показала выручку в 280,3 млн руб. (что почти в 11 раз выше уровня 2023 года), а чистая прибыль выросла на 56% — до 14,5 млн руб. «Новый парк» был зарегистрирован в октябре 2025-го и пока не показал финпоказателей.

