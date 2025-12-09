Главу депсельхоза в Орловской области привлекли к ответственности за отчеты

Прокуратура Орловской области выявила нарушения в работе регионального департамента сельского хозяйства и назначила его главе штраф в 11 тыс. руб. Об этом сообщили в ведомстве.

По итогам проверки прокуроры возбудили дело об административном правонарушении в отношении руководителя Департамента сельского хозяйства Евгении Суровцевой по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов). Было установлено, что департамент несвоевременно представил отчеты о достижении результатов использования субсидии (с 1 июля 2024 года по 1 января 2025 года), а также отчет о расходах бюджета региона, подлежащих софинансированию за счет федеральных средств.

Госпожа Суровцева возглавляет департамент с 2023 года. Ее назначение состоялось при формировании нового состава правительства после переизбрания губернатора региона Андрея Клычкова.