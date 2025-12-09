Депутат липецкого облсовета не смог отменить домашний арест и пойти на СВО

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу депутата областного совета Анатолия Емельянова на постановление Октябрьского районного суда Липецка об отказе в приостановлении уголовного дела. Ходатайство об этом мотивировано желанием господина Емельянова заключить контракт на прохождение военной службы. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе областного суда.

В суде отметили, что отказ обоснован, поскольку пока «сохраняется необходимость проведения следственных действий для завершения расследования».

Как пишет «Город 48», очередное заседание по вопросу продления меры пресечения назначено в ближайшие дни. Домашний арест депутата действует до 14 декабря.

По ходатайству следователя Октябрьский районный суд Липецка поместил депутата под домашний арест. Он обвиняется в совершении 42 мошенничеств в значительном и крупном размерах (части 2 и 3 статьи 159 УК РФ, максимальный срок лишения свободы — шесть лет). По данным следствия, потерпевшими признаны 64 человека, которым причинен ущерб на сумму свыше 11 млн руб. Гражданские иски по делу также поданы.

О возбуждении уголовного дела стало известно в середине февраля. В декабре прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что депутат покидает пост руководителя регионального отделения партии ЛДПР.

Анна Швечикова