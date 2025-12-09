Режим ЧС в Чувашии после атаки БПЛА и арест исполнителя покушения на Ирину Шевыреву

В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня после атаки БПЛА. В результате нападения пострадали 14 человек. Семеро из них находятся в больнице. Повреждены 15 зданий, среди которых жилые дома и детский сад.

В Казани обвиняемому в нападении на Ирину Шевыреву продлили арест до 14 февраля. Согласно следствию, 14 октября Рафис Султанов напал на жену казанского предпринимателя и нанес ей ножевые ранения в области шеи и груди, после чего скрылся. Г-на Султанова задержали в Таджикистане 18 октября, затем экстрадировали в Казань и заключили под стражу.

В Татарстане планируют введение квот на трудоустройство ветеранов боевых действий. Выполнение квоты будет засчитываться даже в случаях, когда ветераны устроены в других организациях, включая общественные объединения инвалидов, при условии наличия соответствующего соглашения между работодателем и такими организациями.

Бывшего директора Бугульминского театра перевели под домашний арест из СИЗО. Подозреваемую обвиняют по двум эпизодам мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Прокуратура утверждает, что обвиняемая требовала от главного бухгалтера театра в Бугульме часть премиальных выплат на общую сумму 255 тыс. руб., перечисляя средства на счет своей матери.

Космонавт из Татарстана вернулся на Землю после 245 дней в космосе. Сегодня в 08:04 посадочный модуль корабля «Союз МС-27», на борту которого находились Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким, совершил успешную посадку близ города Жезказган (Казахстан).

В аэропорту Казани таможня конфисковала 37 комплектов накладных ресниц. Пассажир пытался ввезти 37 коробок с 370 единицами накладных ресниц. Он пояснил, что вез их для дальнейшей перепродажи, но ошибочно воспользовался «зеленым» коридором, поскольку не знал требований законодательства.

В Татарстане набор в войска беспилотных систем ориентирован на геймеров. Официально стартовал набор на контрактную службу в создаваемые подразделения беспилотных систем. Новое формирование объединяет операторов воздушных, наземных и морских дронов.

Диана Соловьёва