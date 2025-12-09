В Чувашии ввели режим ЧС регионального уровня после атаки БПЛА

В Чувашской Республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Господин Николаев объяснил это решение необходимостью оперативной мобилизации всех ресурсов и быстрой компенсации затрат на восстановление поврежденных объектов.

Сегодня утром беспилотники атаковали Чебоксары. В результате налета пострадали 14 человек. Семеро из них находятся в больнице, еще семеро, включая одного ребенка, проходят лечение амбулаторно. В результате атаки также были повреждены 15 зданий, среди которых жилые дома и детский сад. Власти республики приступили к оценке ущерба и проведению восстановительных работ.

Диана Соловьёва