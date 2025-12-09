В Казани обвиняемому в нападении на Ирину Шевыреву продлили арест до 14 февраля

Советский районный суд Казани продлил срок ареста Рафису Султанову, обвиняемому в нападении на Ирину Шевыреву, до 14 февраля. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Обвиняемому в нападении на Ирину Шевыреву продлили арест до 14 февраля

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Обвиняемому в нападении на Ирину Шевыреву продлили арест до 14 февраля

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На заседании старший следователь первого отдела СК по РТ Айрат Гиниятуллин просил продлить меру пресечения. «Не возражаю», — заявил господин Султанов. Его адвокат Юлия Никулина предложила суду рассмотреть более мягкую меру пресечения, однако суд оставил обвиняемого под стражей.

В разговоре с журналистами в перерыве заседания Рафис Султанов заявил, что раскаивается в содеянном и извинился перед потерпевшей. Он также признался во втором преступлении — наезде на Ирину Шевыреву с помощью электросамоката. По его словам, оба нападения он совершил по указанию других лиц, получив за это деньги. «Потом были угрозы — и пряником, и кнутом — как только могли, убеждали в дальнейшем сотрудничестве», — пояснил обвиняемый.

Господин Султанов утверждает, что не сам выбрал Таджикистан для побега. «Меня туда отправили, можно сказать», — заявил он. Обвиняемый сообщил, что общался с Булатом Галлямовым, но никогда не работал в ООО «Волга-Автодор».

По данным следствия, 14 октября Рафис Султанов напал на супругу казанского бизнесмена Ирину Шевыреву и нанес ей множественные ножевые ранения в область шеи и груди, после чего попытался скрыться. Господина Султанова задержали в Таджикистане 18 октября, затем экстрадировали в Казань и поместили под стражу.

Следствие считает, что куратором слежки за Шевыревой был замдиректора, глава службы безопасности ООО «Волга-Автодор» Андрей Черкасин. Булат Галлямов якобы был его подчиненным и по поручению начальника следил за жертвой. В причастности к преступлению также подозревают Бурихона Хамидова.

