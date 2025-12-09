Космонавт из Татарстана вернулся на Землю после 245 дней в космосе

Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков завершил длительную экспедицию и вернулся на Землю после 245 суток на орбите. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, сегодня в 08:04 по московскому времени спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» с Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом успешно приземлился в районе Жезказгана (Казахстан).

Утром корабль отстыковался от модуля «Причал», а его сведение с орбиты и спуск прошли в штатном режиме.

Анна Кайдалова