В Татарстане хотят ввести квоты на трудоустройство ветеранов боевых действий

В Татарстане предлагается установить для участников боевых действий квоту в размере 1% от среднесписочной численности персонала в организациях с 200 и более сотрудниками. Соответствующий законопроект Кабинета Министров Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

При этом квота будет считаться выполненной даже в случае, если ветеран трудоустроен в другой организации — включая общественные объединения инвалидов — при наличии соглашения между работодателем и такой организацией.

Для компаний, соблюдающих квоты, предусмотрено приоритетное право на получение инвестиций из бюджета Татарстана. Создание и оснащение рабочих мест может финансироваться как из бюджетных, так и из внебюджетных источников. В случае нарушения требований по квотированию планируется введение административной ответственности.

Нововведение затронет около 875 работодателей, имеющих штат более 200 человек. В пояснительной записке отмечается, что схожие нормы уже действуют в ряде других регионов России, а принятие законопроекта должно способствовать повышению уровня трудоустройства ветеранов боевых действий.

Ранее сообщалось, что для ветеранов боевых действий будут резервироваться отдельные виды работ и профессий наравне с другими социально незащищенными категориями граждан.

Анна Кайдалова