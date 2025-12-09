Экс-директора Бугульминского театра отправили под домашний арест из СИЗО

Бывшего директора Бугульминского драматического театра им. А. В. Баталова Эльвиру Сибгатуллину Челик освободили из СИЗО. Верховный суд Татарстана изменил ей меру пресечения на домашний арест. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантку подозревают по двум эпизодам мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Проверка прокуратуры выявила, что обвиняемая вымогала у главного бухгалтера театра в Бугульме часть премий на общую сумму 255 тыс. руб., переводя деньги на счет своей матери. Общий ущерб оценивается в сумму более 855 тыс. руб.

Эльвира Сибгатуллина Челик занимала должность руководителя Бугульминского драмтеатра с 2023 года. В ноябре 2025 года она была уволена по утрате доверия.

Диана Соловьёва