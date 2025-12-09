В аэропорту Казани таможенники изъяли 37 упаковок накладных ресниц

Сотрудники таможни аэропорта Казани выявили два случая нарушения правил ввоза товаров. Пассажиры пытались незаконно провезти накладные ресницы и комплектующие для линии варки пива. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления.

При таможенном контроле пассажиров рейса Шанхай — Казань сотрудники нашли 37 коробок с 370 накладными ресницами разных моделей и размеров. При этом сведения о происхождении товара отсутствовали.

Пассажир заявил, что привозил ресницы для последующей продажи, и выбрал «зеленый» коридор, так как не был осведомлен о требованиях. Он признал вину.

Другой пассажир того же рейса также попытался пройти через «зеленый» коридор, перевозя без декларирования восемь комплектующих для линии варки пива общим весом 6,5 кг.

В отношении обоих граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Товары изъяты, ведется расследование.

Анна Кайдалова