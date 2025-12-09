В Татарстане набор в войска беспилотных систем ориентирован на геймеров

В войсках беспилотных систем особенно востребованы кандидаты, увлеченные компьютерными играми. Об этом сообщил начальник пункта отбора по Казани Андрей Козлов.

По его словам, у геймеров развита мелкая моторика и привычка работать с интерфейсами, что ускоряет выполнение задач операторами беспилотников.

«Конечно же, мы ориентированы на данную категорию в том числе», — добавил господин Козлов.

В Казани официально начался набор на службу по контракту в формируемые войска беспилотных систем. Новые войска будут объединять операторов воздушных, наземных и морских дронов. Для них создан специальный контракт с гарантированным увольнением после окончания срока службы без принуждения к продлению, работа исключительно в подразделениях беспилотных систем и отсутствие переводов в другие войска без согласия военнослужащего. А также обязательная подготовка длительностью от одного до двух месяцев и дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.

Формирование новых подразделений начнется в 2026 году, набор планируется вести постоянно.

Анна Кайдалова