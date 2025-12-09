Главные новости за 9 декабря: Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения Центрального районного суда Сочи, который удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата городского собрания Сочи Сергея Эксузяна. Решение суда первой инстанции ранее также было оставлено без изменения апелляцией.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента на Северо-Кавказской железной дороге, где на перегоне между разъездом 103-й км и станцией Цимлянская произошло столкновение легкового автомобиля со следовавшим по маршруту Адлер—Санкт-Петербург пассажирским поездом.

На рынке новостроек бизнес-класса в Сочи продолжается умеренная ценовая коррекция: октябрь стал третьим месяцем подряд, когда средняя стоимость 1 кв. м снижается. После весеннего роста цены практически до 500 тыс. руб. за квадрат средняя стоимость в октябре составила 476,8 тыс. руб., что ниже уровней марта и апреля 2025 года.

По поручению губернатора Краснодарского края, данному на «Прямой линии», в Сочи провели работы по устранению многолетней проблемы — затопления подвала в многоквартирном доме в поселке Дагомыс. Поводом послужило обращение жителя Александра Полникова, который сообщил Вениамину Кондратьеву о регулярных подтоплениях и отсутствии реакции от управляющей компании.

Цены на проживание в отелях Сочи в период новогодних праздников увеличились в среднем на 7–10%, однако часть гостиниц сохранила стоимость размещения на уровне прошлого года. Рост цен коснулся не всех регионов, а на крупнейших курортах, включая Сочи и Крым, изменения оказались умеренными.