В Сочи третий месяц подряд снижаются цены на новостройки бизнес-класса

На рынке новостроек бизнес-класса в Сочи продолжается умеренная ценовая коррекция: октябрь стал третьим месяцем подряд, когда средняя стоимость кв. м снижается. По данным эксперта по недвижимости и автора Telegram-канала «Какой бюджет — такой сюжет» Кирилла Флуткова, после весеннего роста цены практически до 500 тыс. руб. за квадрат средняя стоимость в октябре составила 476,8 тыс. руб., что ниже уровней марта и апреля 2025 года. Несмотря на последовательное снижение, годовая динамика остается смешанной — часть форматов укрепляется, тогда как другие продолжают проседать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пиковые значения пришлись на март, когда кв. м впервые превысил отметку в полмиллиона рублей и достиг 513,9 тыс. руб. В апреле средняя цена удерживалась на уровне 498 тыс. руб., что обеспечило рост на 5,8% относительно января, или на 27,1 тыс. руб. В годовом сравнении апрель 2025-го оказался на 23,5% выше аналогичного периода прошлого года — это один из наиболее заметных результатов за последние два года.

Летом тенденция развернулась в сторону снижения: в августе кв. м стоил уже 491,3 тыс. руб., что на 7,3% меньше майского показателя и на 38,4 тыс. руб. ниже весеннего максимума. Покупатели начали действовать более осторожно, что отразилось на структуре спроса. При этом динамика в разных типах планировок оказалась неоднородной: студии выросли в цене на 35,5% в годовом выражении, однокомнатные квартиры остались около прошлогоднего уровня, двухкомнатные подешевели примерно на 12,8%, тогда как многокомнатные показали умеренный рост относительно 2024 года, оставаясь заметно дешевле значений конца 2023-го.

Осенью коррекция продолжилась. Октябрь подтвердил снижение практически во всех форматах: студии, которые весной стоили 712,4 тыс. руб. за «квадрат», оцениваются в 540,8 тыс. руб.; однокомнатные просели с мартовских 535 тыс. до 503,3 тыс. руб.; двухкомнатные опустились с майских 540 тыс. до 432,5 тыс. руб.; многокомнатные сократились с 394,1 тыс. руб. в марте до 355,1 тыс. руб. к октябрю.

Годовое сравнение выглядит более стабильным: средняя цена в октябре 2025 года практически совпадает с уровнем октября 2024-го, удерживаясь в диапазоне 477–478 тыс. руб. Однако структура рынка заметно изменилась. Студии укрепили позиции, однокомнатные постепенно снижаются относительно прошлогодних значений, двухкомнатные остаются слабее весенних уровней, а многокомнатные продолжают находиться значительно ниже показателей конца 2023 года.

По словам Кирилла Флуткова, сезонность по-прежнему оказывает существенное влияние на рынок: весной спрос традиционно усиливается, тогда как осенью покупатели переключаются на более сдержанную модель поведения. Он отмечает, что на фоне ограничения бюджетов всё большее внимание привлекают компактные форматы, которые обеспечивают доступность и гибкость выбора, тогда как квартиры с большой площадью ощущают давление по цене и спросу.

Мария Удовик