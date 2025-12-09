Новогодние цены в сочинских отелях выросли в среднем на 7–10%

Цены на проживание в отелях Сочи в период новогодних праздников увеличились в среднем на 7–10%, однако часть гостиниц сохранила стоимость размещения на уровне прошлого года. Об этом сообщила эксперт Российского союза туриндустрии Оксана Булах на пресс-конференции «Зимний туристический сезон 2025–2026: популярные тренды и направления». Она отметила, что рост цен коснулся не всех регионов, а в крупнейших курортах, включая Сочи и Крым, изменения оказались умеренными.

По данным Оксаны Булах, стоимость проживания на три ночи с полным пансионом в сочинских трехзвездочных отелях начинается от 24 тыс. руб. Четырехзвездочные гостиницы предлагают размещение от 39 тыс. руб., а пятерки — от 126 тыс. руб. при аналогичных условиях. По ее словам, значительная часть крупных анапских отелей, подготовивших развлекательные программы на новогоднюю ночь, уже близка к полной загрузке. Стоимость отдыха на полном пансионе в Анапе составляет от 25 тыс. руб. в трехзвездочных объектах, от 35 тыс. руб. — в четырехзвездочных и от 135 тыс. руб. — в пятизвездочных.

Также эксперт сообщила, что в Ялте размещение на полном пансионе в трехзвездочном отеле на двоих можно найти по цене около 35 тыс. руб.

Авиабилеты на популярные внутренние направления также значительно выросли в цене на период новогодних праздников. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость перелета в Сочи 1 января 2026 года в среднем увеличилась на 84% по сравнению с тарифами на 1 декабря 2025 года. Наиболее существенный рост отмечен на направлении в Калининград — 85%. Цены на билеты в Минеральные Воды выросли на 77%.

Мария Удовик