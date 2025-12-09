В Сочи решили проблему 20-летнего подтопления подвала по поручению главы края

По поручению губернатора Краснодарского края, озвученному в ходе «Прямой линии», в Сочи провели работы по устранению многолетней проблемы затопления подвала в многоквартирном доме в поселке Дагомыс. Поводом послужило обращение жителя Александра Полникова, который сообщил Вениамину Кондратьеву о регулярных подтоплениях и отсутствии реакции со стороны управляющей компании, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Дом на улице Армавирской, 94 был построен в 1960-е годы, а периодические подтопления подвала наблюдаются более двух десятилетий. Причиной назывались грунтовые воды, поднимающиеся после продолжительных дождей. Время от времени их откачивали, однако комплексного решения не принималось.

После обращения на «Прямую линию» на объект была направлена бригада «Водоканала». Специалисты заменили часть инженерного оборудования и фрагмент сети, задействовав 15 сотрудников и спецтехнику. По итогам выполненных работ подвал полностью осушен. Жители и специалисты продолжат наблюдать за ситуацией, и в случае повторного подтопления будет рассмотрен вопрос о гидроизоляции помещения, уточнили в краевой администрации.

Как отметил заместитель главы города Андрей Прошунин, обращения по этой теме уже поступали ранее, однако проведенных мероприятий оказалось недостаточно. Он уточнил, что высокий уровень грунтовых вод на этой территории сохраняется, поэтому контроль за состоянием подвала будет продолжен.

Во время обращения господин Полников сообщил, что подвал предполагалось использовать как укрытие в экстренной ситуации. По данным администрации, в Сочи насчитывается около 1,4 тыс. заглубленных помещений, которые могут выполнять такую функцию, из них 1,2 тыс. расположены в многоквартирных домах.

«Прямая линия» губернатора Краснодарского края прошла 5 декабря и длилась 4 часа 45 минут. За время эфира Вениамин Кондратьев ответил на более чем 40 вопросов жителей региона.

Мария Удовик