В Сочи оставили в силе решение об изъятии имущества экс-депутата Эксузяна

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения Центрального районного суда Сочи, который удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Городского Собрания Сочи Сергея Эксузяна. Решение суда первой инстанции ранее также было оставлено без изменения апелляцией, сообщает пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материалах дела указано, что у экс-депутата находилось шесть объектов недвижимости — четыре постройки и два земельных участка общей площадью более 10 тыс. кв. м, приобретенные на доходы, законность происхождения которых не подтверждена. Кроме того, в доход государства обращены денежные средства в размере свыше 110 млн руб., квалифицированные как полученные коррупционным путем.

Адвокат Сергея Эксузяна пытался оспорить судебные решения, заявив о допущенных ошибках в оценке доказательств и нарушениях норм материального и процессуального права. Однако кассационная инстанция пришла к выводу, что доводы жалобы не подтверждаются материалами дела, и оставила в силе ранее принятые судебные акты.

Производство рассматривалось под номером № 88-30139/2025.1

Мария Удовик