Прокуратура изучает обстоятельства ДТП с поездом Адлер — Санкт-Петербург

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента на Северо-Кавказской железной дороге, где на перегоне между разъездом 103 км и станцией Цимлянская произошло столкновение легкового автомобиля со следовавшим по маршруту Адлер — Санкт-Петербург пассажирским поездом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Южная транспортная прокуратура

По данным ведомства, движение поездов на участке было оперативно восстановлено. Причины происшествия и последовательность событий сейчас устанавливаются.

Дополнительно Сальская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам надзорных мероприятий будет решён вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Мария Удовик