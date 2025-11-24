Денис Паслер: бюджет Свердловской области на 2025 год вырос на 7,2 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что благодаря системной работе бюджет региона в 2025 году увеличен на 7,2 млрд руб. По словам главы региона, доходы составят 491 млрд руб., что превышает предыдущие планы. Расходы запланированы на уровне 536,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер отметил, что верхний предел государственного долга области на начало 2026 года будет 76,7 млрд руб., что на 44,1 млрд руб. меньше ранее прогнозируемого. «Это значительное улучшение финансового положения региона»,— подчеркнул губернатор.

Дополнительные средства направят на развитие наземного транспорта Екатеринбурга, реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) и совместные проекты с госкорпорацией «Росатом» для совершенствования уральских «атомградов». Все эти изменения включены в законопроект, который вскоре рассмотрит депутатский корпус Законодательного собрания Свердловской области.

Ранее депутаты заксобрания Свердловской области утвердили проект бюджета региона на 2026 год в первом чтении.

Подробнее о бюджете на будущий год — в материале «Надо четко понимать, куда мы идем и зачем мы это делаем».