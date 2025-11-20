«Единая Россия» поддержала кандидатуру Алексея Орлова на пост мэра Екатеринбурга

Свердловское региональное отделение «Единой России» выбрало кандидата на должность главы Екатеринбурга — им стал действующий мэр Алексей Орлов. «Решение также направлено на согласование в президиум генерального совета партии, после чего кандидатура будет представлена конкурсной комиссии»,— сообщили в пресс-службе отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полномочия Алексея Орлова в качестве действующего главы города истекают в феврале 2026 года. Ранее он заявил о желании остаться на второй срок.

Напомним, выборы мэра в Екатеринбурге впервые пройдут по закону №-33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», согласно которому главу административных центров субъектов России выбирает городская дума из двух кандидатов, предложенных губернатором. Он выберет их из числа кандидатов, предложенных комиссией по отбору претендентов.

5 ноября Денис Паслер утвердил состав комиссии, в нее вошли семь человек. На первом этапе знакомства с кандидатами комиссия рассмотрит документы претендентов, на втором — заслушает их выступления о том, как они видят основные направления развития Екатеринбурга и задаст интересующие вопросы. Прием документов на участие в конкурсе от кандидатов начался 10 ноября, набор на конкурс завершится 10 декабря.

Ирина Пичурина