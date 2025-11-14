КПРФ назвала выборы главы Ижевска профанацией и отказалась выдвигать кандидатуру

Удмуртское реготделение КПРФ отказалось от выдвижения кандидатуры на выборы главы Ижевска, назвав текущий выборный процесс «фикцией и профанацией». Заявление первого секретаря рескома, члена ЦК КПРФ Ивана Гвоздака опубликовано во «ВКонтакте».

«Нынешняя процедура, при которой политические партии могут лишь предлагать кандидатов для последующего “отбора” и утверждения в кулуарах, является фикцией и профанацией выборного процесса. Она не оставляет гражданам никакой возможности реально повлиять на исход так называемых “выборов”»,— сказал Иван Гвоздак.

Первый секретарь добавил, что фактически градоначальника выбирает глава Удмуртии Александр Бречалов после направления соответствующих «прошений» от политических партий. «Соучастие в подобном антидемократическом фарсе означало бы легитимизацию системы, которая заменяет волю народа сделками между узкими группами чиновников и партийных функционеров»,— отметил коммунист.

Удмуртский реском отказался от направления кандидатуры на очередном заседании 25 октября. В гордуме коммунисты будут голосовать против всех предложенных претендентов на должность главы Ижевска «в знак принципиального несогласия с навязанной деградацией местного самоуправления».

Напомним, на рассмотрение главы Удмуртии выдвинуто два кандидата — действующий градоначальник Дмитрий Чистяков (от Общественной палаты Удмуртии, поддержан «Единой Россией» и Советом муниципальных образований республики) и директор футбольного клуба «Зенит-Ижевск», политолог Максим Тенсин (от ЛДПР). Прием предложений по кандидатурам завершился 11 ноября. В дальнейшем господин Бречалов представит утвержденный список в гордуму, после чего депутаты тайным голосованием выберут нового главу Ижевска. Эксперты полагают, что такой короткий список участников объясняется узким кругом общественных институтов, имеющих право на выдвижение, а также низкой привлекательностью муниципальной службы.

