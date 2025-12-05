Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 6–7 декабря
4 декабря в прокат вышел ряд фильмов, среди которых приключенческая комедия «Волчок» с Евгением Ткачуком в главной роли и корейский социальный триллер «Метод исключения». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Волчок
- Режиссер: Константин Смирнов
- В ролях: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев
- Жанр: приключения, комедия / Россия / 122 мин.
- В прокате: с 4 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «В отличие от тьмы картин для семейного просмотра, затопивших российские экраны, эта радует живостью и озорством».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Добро с кулаками».
Метод исключения
- Режиссер: Пак Чхан-ук
- В ролях: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран, Чха Сын-вон, Пак Хи-сун
- Жанр: vтриллер, комедия, драма / Южная Корея, Франция / 149 мин.
- В прокате: с 4 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «классовое сознание среднего класса ниже нуля. Остается героям объявить личную войну миру. Точнее, самое печальное, не хозяевам мира, а его жертвам».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Топорный метод».
Звук падения
- Режиссер: Маша Шилински
- В ролях: Ханна Хект, Лена Урцендовски, Сюзанна Вуэст, Луизе Хейер, Лаэни Гайзелер, Леа Дринда
- Жанр: драма / Германия / 149 мин.
- В прокате: с 4 декабря
Кинокритик Андрей Плахов: «Отблеск проклятий истории и несовершенств человеческой природы не превращает картину в мрачное зрелище. Этот фон уравновешен рембрандтовскими тонами интерьеров, золотистых полей и женских волос, чувственной теплотой, с которой актрисы разных поколений изображают своих героинь. Красота не спасает мир, но делает временное пребывание человека в нем выносимым».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Исчезающие девушки».
Шальная императрица
- Режиссер: Радда Новикова
- В ролях: Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк, Кирилл Зайцев, Федор Гамалея
- Жанр: комедия, фантастика / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 4 декабря
Кинопрокатчик «Наше кино»: «Санкт-Петербург. Подруги Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне среди свечей материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивает XXI век: пробует капучино, в приложении такси ищет тариф "Карета", а ночью с блеском открывает для себя танцпол. Подруги в восторге, пока не замечают, что реальность вокруг начинает меняться».
Роман с того света
- Режиссер: Константин Шелягин
- В ролях: Дмитрий Блажко, Прохор Дубравин, Игорь Гаспарян, Константин Шелягин, Маргарита Шерш, Нелли Неведина
- Жанр: комедия, фантастика / Россия / 95 мин.
- В прокате: с 4 декабря
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «1989 год. Юный водитель мусоровоза и музыкант Рома, далёкий от идеалов добродетели, находит ковер с мистическими свойствами, который переносит его в будущее, чтобы он мог исправить ошибки прошлого».
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
- Режиссер: Тодд Комарники
- В ролях: Йонас Дасслер, Аугуст Диль, Дэвид Джонссон, Филеас Хейблом, Флула Борг, Мориц Бляйбтрой
- Жанр: триллер, драма, история, биография / Ирландия, Бельгия, США / 132 мин.
- В прокате: с 27 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Йонас Дасслер очень старается очеловечить своего Бонхёффера, но тот с первого до последнего кадра остается неумолимо идеальным, хотя у прототипа были и слабости, и ошибки. И именно это делало его настоящим героем, которого трудно разглядеть в паточном образе на экране».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дело житийное».
Умри, моя любовь
- Режиссер: Линн Рэмси
- В ролях: Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Сисси Спейсек, Ник Нолти, Лакит Стэнфилд, Кеннеди Колдервуд
- Жанр: триллер, драма / Великобритания, Канада, США / 119 мин.
- В прокате: с 27 ноября
Кинокритик Андрей Плахов: «Режиссер спускает с цепи Дженнифер Лоуренс, позволяя ей упиваться собственным нарциссизмом. Талант актрисы, не поддержанный драматургией и режиссурой, расходуется непродуктивно. Даже акт сожжения недописанного романа — лишь дань недодуманной и недоделанной писательской линии. В результате поведение героини, которая "просто бесится", начинает в какой-то момент напоминать заезженную пластинку».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Убой-баба».
Письмо Деду Морозу
- Режиссер: Кирилл Кузин
- В ролях: Антон Филипенко, Наталия Орейро, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 27 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Говорить о "Письме Деду Морозу" как о фильме не совсем правильно. Это, конечно, не кино, а контент, главная цель производства которого заработать на ностальгии, мемах и необходимости как-то развлекать детей в выходные и каникулы, когда на улице уже холодно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Здравствуй, Орейро, Новый год».
Астрал. 13 инкарнаций зла
- Режиссер: Квон Хёк-чэ
- В ролях: Сон Хе-гё, Чон Ё-бин, Ли Джин-ук, Мун У-джин, Ким Гук-хи, Щин Джэ-хви
- Жанр: ужасы / Южная Корея / 114 мин.
- В прокате: с 27 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «…его (фильм) ошибочно приписали к жанру ужасов. Скорее речь идет о метафизическом фильме-диспуте, интересном лишь той солидной части южнокорейской аудитории, что хранит верность традициям шаманизма».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Изгнать за 60 секунд».
Побег из плена
- Режиссер: Луис Мэндилор
- В ролях: Скотт Эдкинс, Питер Синкода, Майкл Копон, Дональд Серроне, Габби Гарсиа, Майкл Рене Уолтон
- Жанр: боевик, военный, история / Филиппины, США / 112 мин.
- В прокате: с 27 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «В примитивном махаче руками, ногами, самурайскими мечами и бамбуковыми палками есть детская прелесть откровенного балагана».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Полуостров невезения».