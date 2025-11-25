Здравствуй, Орейро, Новый год

Новогодний сезон в российском кинопрокате откроется 27 ноября комедией «Письмо Деду Морозу» Кирилла Кузина для зрителей возраста 6+. Помимо детишек создатели фильма рассчитывают привлечь к экранам их родителей: в одной из ролей снялась Наталия Орейро, давно уже ставшая русской народной артисткой. О том, что получится, если добавить щепотку аргентинской страсти в стандартный новогодний капустник, рассказывает Юлия Шагельман.

Фото: Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького Дома главного героя Петю (Антон Филипенко) встречает Наталия Орейро, на которой он в детстве мечтал жениться

Фильм начинается с мрачноватого пролога, обещающего скорее грустную историю в духе Ганса Христиана Андерсена, чем пестрое зрелище, каким обычно являются наши современные киносказки. В конце 1990-х в канун Нового года мальчик Петя (Мирон Проворов) мастерит в полутемном гараже сооружение из зеркал, с помощью которого ему удается воспроизвести «луч Архимеда». Им великий древнегреческий ученый, по легенде, поджигал вражеские корабли. Петя же поджигает нарядный сарайчик непонятного назначения во дворе. На крики и вопли соседей прибегает Петин папа (Иван Охлобыстин в уже привычной для него роли жестокого абьюзера; см. фильм «Временные трудности» и франшизу «Холоп»). Он страшно орет на сына, запрещает впредь экспериментировать и выбрасывает из гаража все его поделки.

В ночи Петя, размазывая слезы по щекам, пишет письмо Деду Морозу с просьбой наказать папу, хотя выглядит мальчик лет на 10–12, так что, пожалуй, слегка подзадержался в своей вере в доброго дедушку.

Действие переносится в наши дни. Петя (Антон Филипенко) вырос, стал по папиному примеру юристом, женился, обзавелся двумя детьми и развелся. В канун Нового года бывшая жена Оля (Кристина Асмус) привозит дочь Алису (Екатерина Темнова) и сына Ванечку (Константин Каримов) в загородный дом, где Петр живет с отцом Пал Палычем, который и через почти тридцать лет все так же орет и унижает сына по поводу и без. Внуков он, правда, любит, и они отвечают взаимностью.

Разыскивая в чулане новогодние игрушки (хотя посреди особняка уже стоит наряженная елка), дети обнаруживают коробку с Петиными письмами Деду Морозу и ничтоже сумняшеся решают отправить их по адресу.

И наутро все Петины детские желания сбываются!

Его холодильник набит сладостями и колой (думается, маленький Петя в конце 90-х жаждал кока-колы, но в нынешних реалиях ему приходится довольствоваться безымянным аналогом). Газировка плещется и в кофейнике и даже течет из душа, а на работу Петра сопровождают ожившие фигурки ковбоев, индейцев и пиратов, которыми он когда-то играл. Его выступление в суде срывается, Пал Палыч опять негодует, Петр не понимает, что происходит. В довершение всего дома его встречает Наталия Орейро собственной персоной: оказывается, в детстве он мечтал на ней жениться. Приехавшую за детьми Олю, даром что они с Петром в разводе, это совсем не радует.

Но и это не самый неприятный сюрприз. Не успевает Оля испепелить взглядом Наталию («Для вас — просто Наташа»), как гаснет свет и в дом врывается дикое, но совсем несимпатичное привидение с горящими зелеными глазами. Зовут его почему-то Хуго, и явилось оно по душу Пал Палыча, как Петя и заказывал. Другой бы обрадовался, но наш герой не таков! Он решает спасти папу. Для этого надо отменить желание, а для этого — найти тот самый почтовый ящик Деда Мороза.

Говорить о «Письме Деду Морозу» как о фильме не совсем правильно. Это, конечно, не кино, а контент, главная цель производства которого заработать на ностальгии, мемах и необходимости как-то развлекать детей в выходные и каникулы, когда на улице уже холодно.

В заслугу авторам можно поставить то, что они не стали в очередной раз эксплуатировать советские фильмы, мультики и любимых героев вроде Чебурашки и домовенка Кузи, а попытались придумать что-то свое. Но ничего своего в арсенале у них все равно не оказалось.

Так что они снова шутят про «Слово пацана», 90-е и привычку тинейджеров сидеть в телефонах, а также запускают олимпийского Мишку, хотя Петя никак не мог застать и его, если в момент первой трансляции в России «Дикого ангела» (1999 год) он только приближается к подростковому возрасту.

Главный, чтобы не сказать единственный хит Наталии Орейро «Cambio Dolor» звучит аж два раза. Сама она признается в любви к борщу и галантным русским мужчинам, а еще тут зачем-то появляется Дима Билан, на месте которого мог быть буквально кто угодно. Но хотя бы отец-тиран в финале все-таки извиняется за свое поведение. Вот это, пожалуй, что-то новенькое.

Юлия Шагельман