Главные новости за 4 декабря: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Воронеже задержан известный адвокат Сергей Жеребятьев. По данным источников «Ъ-Черноземье», ему может вменяться покушение на мошенничество на 3 млн руб., полученные от клиента под предлогом передачи сотрудникам правоохранительных органов. 4 декабря Ленинский райсуд изберет ему меру пресечения. Господин Жеребятьев возглавляет контору «Жеребятьев и партнеры» и обладает статусом адвоката с 1997 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В Воронежской области археологи обнаружили два погребения эпохи бронзы. Специалисты местного охранного центра изучили захоронения катакомбной культуры (III тыс. до н.э.) в Новохоперском районе, найдя останки, лепные сосуды и медные подвески. Находки передадут в районный краеведческий музей. Раскопки проведены на площади 3,6 тыс. кв. м вблизи деревни Ивановка.

В Белгороде отмена концертов Shaman связана с предотвращением ракетного удара, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, ВСУ планировали удар по дворцу культуры «Энергомаш» в момент исполнения гимна России во время выступления, билеты на которое были полностью проданы. Ранее мэр города Валентин Демидов сообщил об отмене мероприятий «по техническим причинам».

В Курске воронежский застройщик «Первоград» планирует возвести жилой комплекс «Соловьиный». Проект компании Эдуарда Сорокина оценивается в 2,39 млрд руб. и включает восемь многоквартирных домов на 640 квартир общей жилой площадью 30,8 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию намечен с 2028 по 2030 год. На участке в 4,3 га предусмотрены парковки, детские площадки и озеленение.

В Липецкой области на торги выставлено здание школы-интерната в селе Дмитряшевка Хлевенского района. Министерство имущественных отношений региона объявило аукцион на его приватизацию вместе с земельным участком. Начальная стоимость лота составляет 47,8 млн рублей.

В Орловской области с 15 декабря вводится временный запрет на продажу пиротехнических изделий. Решение принято оперативным штабом региона для обеспечения безопасности новогодних мероприятий. Губернатор Андрей Клычков пояснил, что мера направлена на предотвращение ложных срабатываний систем ПВО. Точные сроки действия запрета не раскрываются.

В Тамбовской области указом президента освобожден от должности начальник УМВД генерал-майор Николай Скоков, возглавлявший управление с февраля 2018 года. На сайте ведомства в качестве врио указан полковник Алексей Соломатин, который уже занимал эту должность временно в 2017 году. В пресс-службе регионального УМВД отказались от комментариев.

Ульяна Ларионова