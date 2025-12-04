В Липецкой области здание школы-интерната выставили на торги за 48 млн рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области объявило аукцион на приватизацию здания школы-интерната и участка под ней на улице Карла Маркса, 16 в селе Дмитряшевка Хлевенского района. Начальная стоимость лота — 47,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Вход на территорию школы-интерната в Липецкой области, здание которого продают

Фото: из аукционной документации Вход на территорию школы-интерната в Липецкой области, здание которого продают

Фото: из аукционной документации

Площадь здания — 3,1 тыс. кв. м (три этажа с подземным), земельного участка — 34,3 тыс. кв. м. По указанному адресу находится школа-интернат, которая, по данным «Яндекс Карт», «временно не работает». По данным Rusprofile, юрлицо учреждения было ликвидировано в 2022 году. Его сайт не работает, соцсети не обновляются.

Шаг аукциона — 2,4 млн руб., размер задатка — 4,8 млн руб. Заявки на участие можно подавать до 26 декабря, итоги подведут 30-го.

В ноябре в Липецке во второй раз выставили на торги земельный участок со столовой. Начальная стоимость лота — 20,9 млн руб.

Егор Одегов