В Воронеже задержали известного адвоката Сергея Жеребятьева

Оперативники управления ФСБ по Воронежской области задержали известного адвоката Сергея Жеребятьева. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники в юридическом сообществе региона и в правоохранительных органах.

По неофициальной информации, региональное управление Следственного комитета России может вменять адвокату покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Официально в ведомстве пока не сообщали о возбуждении дела. Один из источников «Ъ-Черноземье» говорит, что адвокат мог получить 3 млн руб. от клиента под предлогом передачи сотрудникам правоохранительных органов за совершение определенных процессуальных действий, принятие которых он обеспечить не мог. Сегодня, 4 декабря, Ленинский райсуд Воронежа изберет господину Жеребятьеву меру пресечения.

Сергей Жеребятьев обладает статусом адвоката с 1997 года. Он является представителем совета адвокатской палаты региона по защите прав адвокатов при производстве обыска, а также возглавляет контору «Жеребятьев и партнеры». Награжден почетной грамотой Федеральной палаты адвокатов России, медалью за профессионализм и орденом за верность адвокатскому долгу. По данным адвокатской палаты, в конторе «Жеребятьев и партнеры» работают порядка 40 адвокатов.

Владимир Зоркий